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صراخ غير طبيعي من حمدي الميرغني في مواجهة كابوريا رامز جلال.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:43 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
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عادل نصار

نفذ الفنان رامز جلال، مقلبه في الفنان حمدي الميرغني، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر» بطريقة قوية من البداية.

 

ودخل الميرغني، في حالة رعب خلال مواجهة سمكة كابوريا، موجها حديثه لـ رامز جلال: "بس يا رامز طلعت عين أبونا، وأنت يا رامز أحسن ممثل في الوطن العربي كله، والمصحف يا رامز ده مش هزار، لأ لأ".  


وخلال أحداث البرنامج رد الفنان حمدي الميرغني، على أسئلة الإعلامية أروى، بصراحة.


وقال الميرغني،: "لا أقرب لضياء الميرغني وعملت أدوار جد، لازم تتقيم انك موهوب الأول قبل العمل في مجال التمثيل".


وأضاف الفنان، أن: "بيومي فؤاد من رباني فنيا، ومحمد صلاح فخر العرب، والفنان رامز جلال أصفه بالمجنون".

 

وسخر الفنان رامز جلال، من ضحية مقلبه الفنان حمدي الميرغني، خلال حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي.

 

وقال جلال، عن الميرغني،: "الراجل ده مكنش في دماغنا أساسا، وفجأة لقينها في الإمارات فقولنا نجيبه ونعمل فيه المقلب، ومكنش ينفع نسبية والمقلب بينادي على صحبة، وحطينا خطة علشان نوقعه".


وأضاف مقدم برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، :"حمدي الميرغني القرش هدفه الوحيد، ومعايا ومعاكم عاشق الريال ومحب الدرهم والمتيم بالدولار حمدي المرغني".

 

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

 

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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