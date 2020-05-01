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محافظات

الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء..صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:24 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر
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أحمد عبد العزيز
أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد – 19". 

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، كبائن التعقيم تهدف لعودة عجلة الإنتاج والحياة تدريجيا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة في مواجهة وباء كورونا.

ووقعت الأكاديمية العربية بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا.

وتعمل الكابينة على التعقيم الذاتي للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، من خلال 8 رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.

كانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهدت كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية وكنيسة الأنبا أثناسيوس بمنطقة السيوف وعدد من المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة.
الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء..صور
الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء..صور
الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء..صور
الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء..صور
الأكاديمية العربية تهدي كابينتي تعقيم لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء..صور
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