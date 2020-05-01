سيصيب ثلثي العالم.. تعرف على موعد انتهاء فيروس كورونا فى العالم

رجح علماء أميركيون أن فيروس كورونا (كوفيد 19) يمكن أن يستمر لمدة عامين على الأقل، ولن يجري احتواؤه إلا حين يصير ثلث سكان العالم محصنين مناعيا ضد العدوى.









وصدر فى تقرير أنه على المسؤولين أن يدركوا أن الفيروس لن ينتهي فى وقت قريب، كما يتوجب على الأشخاص أيضا أن يعرفوا أنه قد يكون ثمة "تفش موسمي" على فترات من الوقت يمكن أن تستمر لعامين.





ونقلا عن ما ذكر فى التقرير الطبى أن الأشخاص الحاملين للفيروس قد يصلون إلى ذروة نقل العدوى للآخرين، قبل أن تظهر الأعراض، بحسب "بلومبرغ".





وذكر أيضًا مجموعة من الباحثون من مركز بحوث الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا إن السيطرة على الفيروس أمر صعب جدا لأنه ينتقل عن طريق أشخاص لا تبدو عليهم أي أعراض للمرض.









وفرضت أغلب دول العالم قيودا على التنقل وحالات إغلاق لأجل كبح انتشار المرض، لكن الحكومات صارت تسمح بإعادة الافتتاح، على نحو حذر، لأجل تخفيف الأضرار الاقتصادية.





وإزاء هذه العودة إلى فتح الأماكن العامة ومؤسسات الإنتاج، يحذر علماء الأوبئة من موجة تفش ثانية ويقولون إن الوباء قد يستمر إلى ما بعد سنة 2022.







