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أخبار العالم

218 حالة جديدة .. تراجع ملحوظ في وفيات فيروس كورونا بـ فرنسا

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
سجلت فرنسا تراجعا كبيرا في معدل الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 218 حالة.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 218 حالة وبلغت نقطة 24594، بينهم 15369 في المستشفيات و9225 دور المسنين.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، يشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289.

وأفاد سلمون بتسجيل 604 إصابات جديدة بالعدوى في فرنسا خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 130185 حالة.

ولفت- مع ذلك- إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 26283 إلى 25887 شخصا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 4019 إلى 3878، في تراجع مستمر منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.
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