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بـ1680 طنًّا من المواد الغذائية.. صندوق تحيا مصر يطلق أكبر قافلة خير في رمضان.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 05:18 ص
محمد مختار، المتحدث
محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر
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اسراء صبري
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر أطلق أكبر قافلة خير في شهر رمضان، وهي تضم 1680 طنًّا من المواد الغذائية واللحوم.

وأشار إلى أن الهدف من القافلة؛ هو الوصول إلى 150 ألف أسرة في 22 محافظة.

وأضاف محمد مختار، خلال برنامج"أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن الـ150 ألف أسرة المحددين، أجرى الصندوق دراسة لحالتهم، من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدي وزارة التضامن الإجتماعي.

ولفت المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلي أن الصندوق نسق مع منظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل التنسيق مع باقي المنظمات لعدم التكرار، بالإضافة إلي الوصول إلي أماكن لم يصل إليها أحد من قبل.

ونوه إلي أن أحد القوافل ستتوجه إلي حلايب وشلاتين، متابعا: هناك اماكن لم يصل إليها أحد من قبل.

وأطلق صندوق تحيا مصر صباح أمس  الجمعة، 22 قافلة جديدة  تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1680 طنا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وانطلقت القوافل إلى محافظات: الوادي الجديد مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، بني سويف، قنا، المنيا، الأقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

شهد إطلاق القوافل كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة  عضو اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
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