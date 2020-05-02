بـ1680 طنًّا من المواد الغذائية.. صندوق تحيا مصر يطلق أكبر قافلة خير في رمضان.. فيديو

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر أطلق أكبر قافلة خير في شهر رمضان، وهي تضم 1680 طنًّا من المواد الغذائية واللحوم.
وأشار إلى أن الهدف من القافلة؛ هو الوصول إلى 150 ألف أسرة في 22 محافظة.
وأضاف محمد مختار، خلال برنامج"أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن الـ150 ألف أسرة المحددين، أجرى الصندوق دراسة لحالتهم، من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدي وزارة التضامن الإجتماعي.
ولفت المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلي أن الصندوق نسق مع منظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل التنسيق مع باقي المنظمات لعدم التكرار، بالإضافة إلي الوصول إلي أماكن لم يصل إليها أحد من قبل.
ونوه إلي أن أحد القوافل ستتوجه إلي حلايب وشلاتين، متابعا: هناك اماكن لم يصل إليها أحد من قبل.
وأضاف محمد مختار، خلال برنامج"أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن الـ150 ألف أسرة المحددين، أجرى الصندوق دراسة لحالتهم، من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدي وزارة التضامن الإجتماعي.
ولفت المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلي أن الصندوق نسق مع منظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل التنسيق مع باقي المنظمات لعدم التكرار، بالإضافة إلي الوصول إلي أماكن لم يصل إليها أحد من قبل.
ونوه إلي أن أحد القوافل ستتوجه إلي حلايب وشلاتين، متابعا: هناك اماكن لم يصل إليها أحد من قبل.