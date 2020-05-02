ايهاب فهمى ينعى شهداء الوطن بالتحية العسكرية .. شاهد

نشر الفنان ايهاب فهمى صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " وهو يؤدى التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة.









يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت امس الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.









وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.



