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توك شو

احذر.. تجنب لمس هذه المنطقة حماية لنفسك من الإصابة بكورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز ،  تقريرأ  رصد نصائح لمواجهة فيروس كورونا .

ووفقأ للتقرير فإن الطريقة السليمة لاستخدام الماسك  هو تغطية الفم والأنف بالماسك الطبى، ويعقب ذلك تجنب لمس الماسك أثناء إرتدائه  ، بعد ذلك تأتى خطوة التخلص من الماسك بمجرد أن يصبح رطبأ .

وتأتى الخطوة الثالثة عن طريق عدم استخدام الماسكات الوحيدة الاستعمال مرة أخرى ،  وبالنسبة لخلع الماسك الطبى فيتم نزعه من الخلف ولا يتم لمس السطح الخارجى للماسك .

كما يتم التخلص من الماسك الطبى على الفور بإلقائه فى سلة مهملات مغلقة ثم تأتى خطوة غسل اليدين بالماء والصابون وفركهما ب مطهر كحولى، وارتداء ماسكا إذا كنت تعانى من السعال أو العطس . 

ويوفر  الماسك الطبى الحماية من العدوى مع الإلتزام ب غسل الأيدى بالماء والصابون وتجنب لمس العين والأنف والفم بأيدى غير نظيفة .
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