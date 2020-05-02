احذر.. تجنب لمس هذه المنطقة حماية لنفسك من الإصابة بكورونا





ووفقأ للتقرير فإن الطريقة السليمة لاستخدام الماسك هو تغطية الفم والأنف ب الماسك الطبى ، ويعقب ذلك تجنب لمس الماسك أثناء إرتدائه ، بعد ذلك تأتى خطوة التخلص من الماسك بمجرد أن يصبح رطبأ .





وتأتى الخطوة الثالثة عن طريق عدم استخدام الماسكات الوحيدة الاستعمال مرة أخرى ، وبالنسبة لخلع الماسك الطبى فيتم نزعه من الخلف ولا يتم لمس السطح الخارجى للماسك .





كما يتم التخلص من الماسك الطبى على الفور بإلقائه فى سلة مهملات مغلقة ثم تأتى خطوة غسل اليدين بالماء والصابون وفركهما ب مطهر كحولى، وارتداء ماسكا إذا كنت تعانى من السعال أو العطس .





ويوفر الماسك الطبى الحماية من العدوى مع الإلتزام ب غسل الأيدى بالماء والصابون وتجنب لمس العين والأنف والفم بأيدى غير نظيفة .