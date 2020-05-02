استغلوا كورونا..زراعة البحيرة :إزالة ٤٤٨ حالة تعد على٢١ فدانا خلال شهر

أعلن المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عن إزالة ٤٤٨حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٢١ فدانا خلال شهر إبريل وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السيادية بضرورة تطبيق القانون بكل قوه على من يتعدى على الارض الزراعية وأراضى املاك الدوله مستغلًا الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مكافحة فيروس كورونا .





وأوضح الزواوى بان حالات التعديات التى تم إزالتها خلال شهر ابريل ، والبالغ عددها٤٤٨فدانا تضمنت إزالته فى المهد 67 حالة بمساحة 2 س 21 ط ،و23 حالة بمركز دمنهور و 24 حالة بحوش عيسى و 28 حالة بابو المطامير و 4 حالات بجناكليس و 31 حالة بايتاى البارود و 18 حالة بالرحمانية و 15 حالة برشيد و 9 حالات بابو حمص.





واشار إلى أن الحملات تضمنت إزالة 65 حالة بكفر الدوار و 17حالة بالمحمودية و 13 حالة بشبراخيت و 29 حالة بالدلنجات و 29 حالة بادكو وحالة واحدة بوادى النطرون و 75 حالة بالإصلاح الزراعى ليصبح اجمالى عدد الحالات التى تمت ازالتها 381 حالة بالإضافة الى 67 حالة فى المهد.





و من جانبه اكد المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة على استمرار الحملات بصفه يومية لإزالة اية حالة تعدى فورا بالإضافة الى ايقاف الاعمال وخاصة التى وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى تكثيف حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه طوال الأسبوع حتى فى الإجازات لإزالة اى حالة تعدى بالبناء العشوائى على الأراضى الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة فورا .





فيما اوضح المهندس محمد محمد تركى مدير ادارة حماية الاراضى بالبحيرة بان تنفيذخطة إزالة التعديات تتضمن الإبلاغ الفورى عن تلك التعديات ومحاولة إزالتها فى المهد ، والتنسيق الشخصى من خلال مديرى الإدارات الزراعية مع السادة رؤساء المدن ، لوضع برنامج لإزالة تلك التعديات ووضعها ضمن خطة الإزالة للتعديات التابعة للوحدات المحلية وحسب الدواعى الأمنية بكل مركز ، التعامل الفورى والجدى مع اى شكل من أشكال التعديات فور وقوعه.





وشدد تركى على عدم التراخى حتى لا يتم تطوير حالة التعد وتمكين المخالفين وصعوبة التعامل مع الموقف ، مشيرًا إلى التنسيق مع القادة المحليين وأعضاء مجلس النواب لحث المواطنين على الحفاظ على الرقعة الزراعية عصب الاقتصاد القومى ، توعية المواطنين بزمام المحافظة بالتعديلات الجديدة بتغليظ العقوبة على المخالفين بالتعدى على الأرض الزراعية عن طريق وسائل التوعية المختلفة .



