نمو بورصة دبي للذهب والسلع في أحجام تداول العملات الرئيسية بأبريل

واصلت بورصة دبي للذهب والسلع تحقيق نشاط قوي لتداولاتها خلال شهر إبريل مع سعي الأعضاء بشكل متزايد للتحوّط ضد التقلبات وحالة عدم استقرار الاقتصاد العالمي وفي ظل استمرار تقلب أسعار العملات .





فقد شهدت بورصة دبي للذهب والسلع خلال الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا في تداولات محفظة أزواج العملات الرئيسية الستة G6 والتي سجلت نموًا بنسبة 653.45 بالمائه على أساس سنوي.





ومن بين أزواج العملات الرئيسية الستة G6 كانت العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني هي الأبرز مسجلة نموًا بنسبة 405.56 بالمائه و318.48 بالمائة على التوالي على أساس سنوي.





وفي الوقت نفسه واصل منتج العقود الآجلة للذهب في بورصة دبي للذهب والسلع أداءه القوي حيث سجل نموًا بنسبة 547.31 بالمائه في حجم تداولاته منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع انه خلال فترات عدم الإستقرار تساهم الأسواق مثل بورصة دبي للذهب والسلع في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي والإقليمي من خلال السماح للمستثمرين والشركات بالتحوط ضد تقلبات الأسعار .





وأوضح ميل أن إجمالي حجم التداول في بورصة دبي للذهب والسلع بلغ 810,000 مليون عقد بقيمة 20.02 مليار دولار أمريكي خلال شهر إبريل. كما سجلت البورصة خلال الشهر الماضي معدل اهتمام مفتوح بلغ 246 ألفا و80 عقدا ليرتفع بذلك معدل الاهتمام المفتوح لعام 2020 إلى 347 ألفا و955 عقدا بزيادة بنسبة 20.42 بالمائه مقارنة مع العام الماضي.





وأضاف أن بورصة دبي للذهب والسلع تواصل نشاطها بشكل طبيعي على صعيد المقاصة والتداول وما زلنا ملتزمين بتوفير حلول فعالة في مجال إدارة المخاطر واكتشاف الأسعار.