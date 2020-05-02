AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نمو بورصة دبي للذهب والسلع في أحجام تداول العملات الرئيسية بأبريل

السبت 02/مايو/2020 - 06:30 م
بورصة عربية
بورصة عربية
Advertisements
وكالات
واصلت بورصة دبي للذهب والسلع تحقيق نشاط قوي لتداولاتها خلال شهر إبريل مع سعي الأعضاء بشكل متزايد للتحوّط ضد التقلبات وحالة عدم استقرار الاقتصاد العالمي وفي ظل استمرار تقلب أسعار العملات .

فقد شهدت بورصة دبي للذهب والسلع خلال الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا في تداولات محفظة أزواج العملات الرئيسية الستة G6 والتي سجلت نموًا بنسبة 653.45 بالمائه على أساس سنوي.

ومن بين أزواج العملات الرئيسية الستة G6 كانت العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني هي الأبرز مسجلة نموًا بنسبة 405.56 بالمائه و318.48 بالمائة على التوالي على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه واصل منتج العقود الآجلة للذهب في بورصة دبي للذهب والسلع أداءه القوي حيث سجل نموًا بنسبة 547.31 بالمائه في حجم تداولاته منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع انه خلال فترات عدم الإستقرار تساهم الأسواق مثل بورصة دبي للذهب والسلع في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي والإقليمي من خلال السماح للمستثمرين والشركات بالتحوط ضد تقلبات الأسعار .

وأوضح ميل أن إجمالي حجم التداول في بورصة دبي للذهب والسلع بلغ 810,000 مليون عقد بقيمة 20.02 مليار دولار أمريكي خلال شهر إبريل. كما سجلت البورصة خلال الشهر الماضي معدل اهتمام مفتوح بلغ 246 ألفا و80 عقدا ليرتفع بذلك معدل الاهتمام المفتوح لعام 2020 إلى 347 ألفا و955 عقدا بزيادة بنسبة 20.42 بالمائه مقارنة مع العام الماضي.

وأضاف أن بورصة دبي للذهب والسلع تواصل نشاطها بشكل طبيعي على صعيد المقاصة والتداول وما زلنا ملتزمين بتوفير حلول فعالة في مجال إدارة المخاطر واكتشاف الأسعار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يصعد بفعل انتشار فيروس كورونا وآمال خفض الفائدة

بعد تراجع النفط 30%.. 10% خسائر الأسواق الخليجية

بسبب كورونا.. نزيف الخسائر العالمية يطول أسواق الذهب والمعادن

ارتفاع أسعار النفط ينعش بورصات الخليج

بورصات العالم تئن مع انتشار فيروس كورونا.. تراجعات قياسية في أسواق المال الرئيسية.. وول ستريت تعلق التداول بعد انهيار مؤشراتها.. وهبوط صاروخي للأسهم الأوروبية

بورصات الشرق الأوسط تواصل خسائرها.. وقطاع البنوك أبرز الخاسرين

ترشيحاتنا

أستاذ باطنة: عقار ريمديسفير لعلاج كورونا معتمد بـ 3 شروط.. فيديو

كهربا يحذف اسم خطيبته من حسابه على "إنستجرام"

إعدام فيروس كورونا في 40 ثانية.. تجربة واعدة للقضاء على الوباء

فى ذكرى رحيل محمد رشدى .. عاش فترة من حياته بنص لسان.. تفاصيل

بسبب معاكسة فتاة.. إصابة عامل برش خرطوش في الرأس خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا.. وطبيب يحذر: السمنة وراء زيادة معدلات الموتى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دولة لم يدخلها فيروس كورونا.. كيف تبدو الحياة بها | شاهد

وزيرة الصحة: تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر للعزل تدريجيًا

بإطلالة كاجول.. نانسي عجرم تحتضن ابنتها الصغيرة