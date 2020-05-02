وزير المالية يجهز قرارا لإلغاء انتداب رئيس مصلحة الجمارك

ترددت أنباء داخل أروقة مصلحة الجمارك المصرية، عن تجهيز الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقرار بإلغاء انتداب السيد كمال نجم، رئيس المصلحة الحالي.





وقال مصدر بارز بوزارة المالية لـ"صدي البلد" إن القرار من المرتقب صدوره خلال أسبوع، إذ من المقرر تكليف الشحات الغتوري، وكيل وزارة المالية و رئيس قطاع المكتب الفني الجديد للمصلحة؛ ليكون قائما بأعمال شئون المصلحة أو انتدابه لمدة عام أو شغل المنصب عن طريق التعيين.





وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد اصدر قرارا بتجديد انتداب " نجم" في أغسطس الماضي ولمدة عام، إذ كان من المقرر انتهاء المدة في أغسطس المقبل، غير أن بلوغه السن القانونية للتقاعد سيحول دون بقائه في المنصب الرفيع.





ومن المقرر وفقا لتاكيد المصدر، تكليف " نجم" ليكون مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك خلفا للدكتور مجدي عبد العزيز، المستشار ورئيس مصلحة الجمارك السابق والذي أحيل للتقاعد القانوني منذ أيام.





وكان " معيط" قد اصدر قرارا منذ أيام بنقل علوي الملط، رئيس الإدارة المركزية للأمن بمصلحة الجمارك، ليكون مستشارا من الفئة " ب" بذات المنصب بعد بلوغه سن التقاعد القانوني.





وتعاني مصلحة الجمارك المصرية فراغا كبيرا علي مستوي القيادات والوظائف المختلفة علي مستوي المنافذ والموانئ، إذ تبلغ العمالة بالمصلحة أقل من 10 آلاف موظف وموظفة، جري ترقية أكثر من 5آلاف موظف وموظفة في درجات مديري عموم ورؤساء اقسام، إذ من المرشح خروج أكثر من 2000 موظف لسن التقاعد القانوني خلال الفترة القليلة القادمة، ليهبط عدد الموظفين بـ"الجمارك" لنحو 9000موظف، بالرغم من تعزيز وزارة المالية الفراغ الوظيفي بنحو 1500 وظيفة عن طريق الانتداب من الموظفين بـ الجهاز الإداري للدولة.