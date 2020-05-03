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حوادث

الداخلية: مصرع 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بـ بئر العبد في سيناء

الأحد 03/مايو/2020 - 01:56 ص
الداخلية
الداخلية
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مصطفى الرماح
قالت وزارة الداخلية إنه استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الإقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرا ومرتكزا لتنفيذ عملياتهم العدائية.


وتم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع عدد "۱۸" عنصرا وعثر بحوزتهم على (۱۳ سلاح آلي، ۳ عبوات معدة للتفجير، ۲ حزام ناسف). 


كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالی نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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