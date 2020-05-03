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مرأة

طريقة عمل شوربة الفلفل المشوي بمذاق الشيفات .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 04:00 ص
شوربة
شوربة
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أسماء عبد الحفيظ
تشعر ربة المنزل بالملل من تكرار أصناف الطعام ووضعها على مائدة الفطار فى رمضان، لذلك نقدم لك كل ما هو جديد لنساعدك على التجديد لاسرتك واكتسابك المزيد من الثقة بالنفس ، وأنك ربة منزل مميزة ،تبتكرين فى تنوع أصناف الطعام .

بالفيديو تقدم لك الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة فلفل مشوي بالمقادير التالية:


مقادير شوربة فلفل مشوي

فلفل رومي أحمر مشوي
زيت
بصل مشوي 
جزر مشوي 
رأس ثوم  مشوية
مرقة طماطم  مبشورة
كريمة 
مرقة  
بقدونس مفروم 
ملح - فلفل 


طريقة تحضير شوربة فلفل مشوي
* يرفع الزيت على النار ثم يضاف الثوم المشوي والبصل المشوي والجزر والفلفل. ثم يضاف المرق وتترك حتى تغلي

* يضاف البقدونس والملح والفلفل، ثم بيوريه الطماطم والمرقة.

* تضاف الكريمة اللباني ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم
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