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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن بلاده لديها أدلة دامغة تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر ووهان في الصين. 

وأضاف بومبيو خلال لقاء مع شبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية: "هناك أدلة هائلة على أن هذا هو المكان الذي بدأ فيه".

وانتقد بومبيو بشدة تعامل الصين مع هذه المسألة، رافضًا أن يقول ما إذا كان يعتقد أنه تم إطلاق الفيروس عمدا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن إدارته تدرس إجراءات كثيرة بحق الصين فى ظل جائحة فيروس كورونا التى بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية.

وأكد ترامب أن بإمكانه فرض رسوم جديدة على السلع من الصين من أجل "معاقبتها" على انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يريد التخلى عن التزامات الدين الحكومى.

ووجه الرئيس الأمريكى، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولى بشأن بدء تفشى الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

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