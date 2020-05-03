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أخبار البلد

مفتي الجمهورية ينعي أسامة العبد في وفاة نجله

الأحد 03/مايو/2020 - 06:38 م
الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد
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محمد صبري عبد الرحيم
تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية بأحر التعازي والمواساة لمعالي الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية في وفاة نجله المستشار أمير العبد رحمه الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانبه، شاطر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأحزان في وفاة ابنه المستشار أمير أسامة العبد الذي وافته المنية اليوم الأحد 10 من رمضان1441هــ الموافق 3/5/2020م.


ودعا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يفرغ على والده ووالدته وأهله الصبر والسلوان.


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