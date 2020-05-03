مفتي الجمهورية ينعي أسامة العبد في وفاة نجله

من جانبه، شاطر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأحزان في وفاة ابنه المستشار أمير أسامة العبد الذي وافته المنية اليوم الأحد 10 من رمضان1441هــ الموافق 3/5/2020م.









ودعا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يفرغ على والده ووالدته وأهله الصبر والسلوان.



