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فن

صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

الأحد 03/مايو/2020 - 08:15 م
صفية العمرى
صفية العمرى
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محمد بدران
حرصت الفنانة القديرة صفية العمرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير.


ولفتت العمرى الأنظار بمكياجها الجذاب واللافت، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمد على أحمر شفاه باللون الترابى كشف عن جمالها، إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


واعتمدت صفية العمرى على تسريحة شعر بسيطة، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.


الفيلم تجسد من خلاله الفنانة صفية العمرى شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابطا وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث؟ هذا ما سيكشفه الفيلم.

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