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قصة شهيد.. المقدم شريف عمر: رفض قتل سيدتين منتقبتين مع الإرهابيين ففجرتا المنزل الذي اقتحمه

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:10 ص
الشهيد المقدم شريف
الشهيد المقدم شريف محمد عمر
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حمزة شعيب
قالت والدة الشهيد البطل المقدم شريف محمد عمر ، إن الراحل تخرج عام 2002 وخدم في سلاح المظلات والمنطقة الغربية ثم كلية الضباط الاحتياط.

وتابعت خلال لقائها مع مراسل برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نجلي طلب الانتقال إلى سيناء وربنا حققله اللي هو عايزه، ابني من صغره شجاع ومكانش ينفع يطلع حاجة تانية غير إنه يكون بطل من أبطال القوات المسلحة».

وأضافت «كان بيحب يطمنا دايما، وخلال المداهمة اللي استشهد فيها كان من المفترض اقتحام منزل عبارة عن مخزن للمتفجرات، وقال لقائده كل حاجة تهون عشان خاطر مصر، وعند اقتحام المنزل وجد سيدتين منتقبتين لم يتعامل معهما وحين تعامل مع العناصر الإرهابية قامت السيدات بتفجير المنزل ثم أدار زملاؤه معركة كبيرة لإعادة الجثمان من العناصر الإرهابية».

وتابعت «هذه طبيعة جنود الجيش المصري، لا بيسيبوا سلاحهم ولا زملائهم الشهداء، ولما كنت أقول لشريف ليه مش بتهدوها كان يقولي مينفعش لينا أهالينا في سيناء».

وأشادت بمسلسل الاختيار: «عظيم وأتمنى ميكونش مسلسل واحد، فيه أبطال كثيرة نتمنى تتعملهم مسلسلات».
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