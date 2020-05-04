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عباقرة خططوا لحرب اكتوبر.. اللواء سمير فرج يتحدث عن ذكريات نصر 1973.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:14 ص
سمير فرج
سمير فرج
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إبراهيم القادري
قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية سابقا: "أثناء حرب 73 كنت حديث التخرج من كلية أركان حرب وحصلت علي المركز الاول وبسبب ذالك قاموا بإرسالي الي هيئة العمليات".

وأضاف سمير فرج خلال حوارة في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" ، أن هيئة العمليات كان يوجد بها عباقرة وهم الذين خططوا الي حرب أكتوبر مؤكدا علي أنه كان أصغر رائد في هيئة العمليات .


وأوضح سمير فرج ، أن الحرب عندما بدأت قمنا بفتح مركز العمليات وكان يجلس في المنتصف الرئيس السادات وعلي يمينه احمد اسماعيل وعلي يساره سعد الشاذلي.


وتابع سمير فرج ، أن هناك خريطة تسمى خريطة العمل ويعمل عليها ضابط مهمته تلقي البلاغات من جميع القوات وهذا كان عملي أنا.


واستكمل سمير فرج ،: أنه عند رؤيتنا لمرور 220 طائرة من فوق قناة السويس علمنا ان الحرب بدأت وبعدها تلقيت سقوط 3 نقط قوية وهم الذين يدافعون عن خط بارليف وكانت أول نقطة بجانب القنطرة وكانت مفاجأة لنا لأنها كانت محصنة بشكل قوى جدا.



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