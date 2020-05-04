شاهد التصميم التخيلي لـ لاند روفر 2022.. صور

على الرغم من إغلاق مصانع الانتاج التابعة لجاكوار لاند روفر وتأجيل الكشف عن لاند روفر ديفندر الجديدة، ولكن لن يكون هناك توقف في تطوير سيارة رنج روفر القادمة ، حيث يخضع الجيل الخامس من رنج روفر للمراحل الأولى من الاختبار، قبل أن يصل إلى صالات العرض في نهاية عام 2021 .

كما تم رصد نماذج أولية أثناء اختبارها في أجواء ثلجية، ومن المتوقع إجراء اختبارات الأجواء الحارة في الأسابيع المقبلة، وعلى مدار العام، سيصبح التمويه على النماذج الأولية أقل.

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هذه الاجواء الاختبارية تكشف عن تصميمها المحدث، وحتى أثناء التمويه، تكشف النماذج الأولية عن أقواس عجلات أكثر بروزًا، والتي من شأنها أن تساعد الموديل الجديد بالظهور بمظهر أكثر جاذبية من الجيل السابق والذي يُباع منذ 2012.

ستستخدم رنج روفر الجديدة منصة MLA الخاصة بصانع السيارات، كما سيحصل الطراز الجديد 2022 أيضًا على قوته من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو، وتستهدف السيارات أسواق مثل الشرق الأوسط وأمريكا، وستشمل إصدارات أخرى هجينة بالقابس، بالإضافة إلى إصدار كهربائي بالكامل مع الإصدارات المعتادة البنزين والديزل.

بالتأكيد سيعطي الجيل الجديد من رنج روفر شركة جاكوار لاند روفر أرباحًا مطلوبةً بشدة في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يبدأ الإقتصاد العالمي في النمو مرة أخرى بعد الإغلاق الحالي.