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اقتصاد

البورصة تتكبد 20 مليار جنيه خسائر رأسمالية

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:06 م
البورصة
البورصة
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 خسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 20 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات جلسة تداول اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط ضغوط طبيعية من جانب المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

 

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 550.8 مليار جنيه مقابل مستوى 571.4 مليار جنيه.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 10072 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1531 نقطة

 

 وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 11684 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 3887 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 1150 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1087 نقطة.

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