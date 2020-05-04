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محافظات

رئيس مدينة سفاجا تتفقد إنشاء مبنى إدارة التموين بتكلفة 1.8 مليون جنيه

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:07 م
رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا تتفقد إنشاء مبنى إدارة التموين بتكلفة ١.٨ م
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إبراهيم جادالله
تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، عملية إنشاء مبنى إدارة التموين بسفاجا ، وذلك لمتابعة سير العمل به . 

وأوضحت "المغربي "، أنه جار استكمال الهيكل الخرساني للمبنى، مشددةً على سرعة إنهاء الأعمال وتلافي الملاحظات وتسليمها في المواعيد المحددة طبقا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة المنفذة، والمنتظر تسليمه خلال ٨ شهور من بدء عملية الإنشاء. 

وأكدت المغربي ، حرصها الشديد على تنفيذ المشروعات التي تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم بمدينة سفاجا. 

وأوضحت " المغربي"  أن المبني يقام على مساحة ١٥٠ م بتكلفة  ١.٨ مليون جنيه بهدف إنشاء منظومة متكاملة تتواجد بها كافة أجهزتها وبها أكبر مركز خدمى مطور على مستوى سفاجا ومكاتب على أعلى مستوى .
رئيس مدينة سفاجا تتفقد إنشاء مبنى إدارة التموين بتكلفة 1.8 مليون جنيه
رئيس مدينة سفاجا تتفقد إنشاء مبنى إدارة التموين بتكلفة 1.8 مليون جنيه
رئيس مدينة سفاجا تتفقد إنشاء مبنى إدارة التموين بتكلفة 1.8 مليون جنيه
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