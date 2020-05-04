رئيس مدينة سفاجا تتفقد إنشاء مبنى إدارة التموين بتكلفة 1.8 مليون جنيه

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، عملية إنشاء مبنى إدارة التموين بسفاجا ، وذلك لمتابعة سير العمل به .





وأوضحت "المغربي "، أنه جار استكمال الهيكل الخرساني للمبنى، مشددةً على سرعة إنهاء الأعمال وتلافي الملاحظات وتسليمها في المواعيد المحددة طبقا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة المنفذة، والمنتظر تسليمه خلال ٨ شهور من بدء عملية الإنشاء.





وأكدت المغربي ، حرصها الشديد على تنفيذ المشروعات التي تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم بمدينة سفاجا.



