رئيس مدينة سفاجا تتفقد إنشاء مبنى إدارة التموين بتكلفة 1.8 مليون جنيه

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، عملية إنشاء مبنى إدارة التموين بسفاجا ، وذلك لمتابعة سير العمل به .
وأوضحت "المغربي "، أنه جار استكمال الهيكل الخرساني للمبنى، مشددةً على سرعة إنهاء الأعمال وتلافي الملاحظات وتسليمها في المواعيد المحددة طبقا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة المنفذة، والمنتظر تسليمه خلال ٨ شهور من بدء عملية الإنشاء.
وأكدت المغربي ، حرصها الشديد على تنفيذ المشروعات التي تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم بمدينة سفاجا.
وأوضحت " المغربي" أن المبني يقام على مساحة ١٥٠ م بتكلفة ١.٨ مليون جنيه بهدف إنشاء منظومة متكاملة تتواجد بها كافة أجهزتها وبها أكبر مركز خدمى مطور على مستوى سفاجا ومكاتب على أعلى مستوى .