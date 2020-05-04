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جمال شعبان: السمنة والتوتر والتدخين ثلاثى مرعب لتصلب الشرايين

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:18 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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البهى عمرو

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن العمر الحقيقي للإنسان هو عمر الشريان الموجود فى الجسم.


وأضاف عميد معهد القلب السابق خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشريان يكون شابًا عندا يكون مرنا و البطانة يسير بها الدم بسهولة.


وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن الشريان مبطن بطبقة لكى يسير الدم ولا يتوقف ويتسبب فى خلطات.


وأشار إلى أن الله وضع خلايا داخل الشريان يمنع التجلط وخلايات تقوم بعمل تمدد فى الشريان.


ولفت إلى أن الشريان يتمدد فى حالة التفكير أو الانفعال وذلك لان القلب يحتاج كميات دم أعلى ولذلك يتمدد.


وأكد  أن السمنة و التوتر والتدخين أهم أسباب تصلب الشرايين، وأوضح أن المواطن يشعر بالمشكلات بعد أن تصل المشكلة لـ 70 %.

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