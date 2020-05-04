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مرأة

احترس.. مرضى جلطات الدم أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:20 م
مرضى جلطات الدم أكثر
مرضى جلطات الدم أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا
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آية التيجي

توصلت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثون من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، إلى أن المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة من فيروس كورونا التاجي كوفيد-19، شهدوا تجلط دم غير طبيعي، وهو ما ساهم في بعض الوفيات.

ووجدت الدراسة، أن المرضى الذين يعانون من مستويات أعلى من تجلط الدم، قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وهو ما يجعلهم أكثر إلى رعاية مكثفة، وفقا لما جاء في موقع ميرور البريطاني.

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وافاد الباحثون، ان نتائج الدراسة أثبتت ان فيروس كورونا التاجي "كوفيد-19" مرتبط بتجلط الدم؛ حيث ان  تجلط الدم يتسبب في حدوث جلطات دقيقة في الرئتين لدى المصابين فيروس كورونا التاجي.


وقال البروفيسور جيمس أودونيل استشاري أمراض الدم في مركز التخثر الوطني في مستشفى سانت جيمس، ان نتائج الدراسة الجديدة تشير إلى أن فيروس كورونا التاجي كوفيد-19 مرتبط بنوع فريد من اضطرابات جلطات الدم، وهو الأمر الذي يتسبب بشكل أساسي لحدوث تجلطات دموية لهم في الرئتين، وهو الأمر الذي يزيد من حالات الوفيات بين مرضى فيروس كورونا.

وأضاف أودونيل، إلى مرضى الالتهاب الرئوي عند إصابتهم بفيروس كورونا تحدث لديهم مئات الجلطات الدموية الصغيرة في جميع أنحاء الرئتين، وهذا يفسر سبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بشكل كبير.

وتابع أودونيل، إن فهم كيفية تشكل هذه الجلطات الدقيقة داخل الرئة أمر بالغ الأهمية، وهو الأمر الذي يجعلنا نتمكن من تطوير علاجات أكثر فعالية لمرضى فيروس كورونا التاجي.

وأضاف أودونيل، إلى علاج جلطات الدم المختلفة، قد يكون لها دور لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا التاجي، وذلك في الحد من تكوين الجلطات؛ حيث ان جلطات الدم تؤدي إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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