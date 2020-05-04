جبر الخواطر .. تعرف على رد فعل المصريين أمام معاناة طفل يتيم في الشارع

تناولت الحلقة الحادية عشرة من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، في موسمه الثالث، فكرة طرح معاناة طفل يتيم في الشارع.

وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا جسده شاب وطفل، أحدهم يقول للمارة أنه يعمل في ملجأ للأيتام ومعه طفل محبط ووحيد.

فيما تفاعل المارة مع الأمر، وقام البعض بالحديث مع الطفل وحدثه على الإقبال على الحياة وأنه مرغوب فيه دون أي خوف أو قلق.

برنامج ورطة إنسانية، يعرض لقطات حية وحقيقية من الشارع المصري، حيث يناقش ثقافة جبر الخواطر في الموضوعات الإنسانية التي تمس المواطن، مثل القضايا المُتعلقة بالأطفال أو المرأة أو التمييز بين البشر.