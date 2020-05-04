سيطرنا في سيناء ومستعدون لـ كورونا.. 4 تصريحات نارية للمتحدث العسكري قلبت السوشيال ميديا.. فيديو

الجيش فرض سيطرة كاملة على أراضي سيناء، وهزمنا الإرهاب بدعم أهالي سيناء معلوماتيًا ومعنويًا.. تصريحات خرج بها العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت الجميع يشعر بالفخر والأمن والأمان.

وخرج المتحدث العسكري وأوضح عدة أمور من خلال تصريحات تليفزيونية، نرصدها في التقرير التالي.

فرضنا السيطرة الأمنية علي شمال سيناء..وتضحيتنا مابتروحش هدر

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أن قوات الجيش حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الأرض وفرض السيطرة الأمنية بالكامل في شمال سيناء، وعودة الحياة لطبيعتها، مضيفًا: "الآن نمر بجائحة كورونا.. قبل أزمة كورونا كانت الحياة طبيعية في شمال سيناء بشكل كبير".

وأضاف متحدث الجيش، أن القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة على الأرض سواء في شمال سيناء أو تأمين السواحل والحدود ، كما تقوم القوات المسلحة بأنشطتها لرفع الكفاءة القتالية والاستعداد الكامل.

وواصل: "تضحيات أرواح وشهداء القوات المسلحة مش بتروح هدر.. وفيه مقابل ذلك نجاحات كبيرة، وفرض سيطرة كبيرة على الأرض بخلاف المشروعات التنموية في سيناء، وتغيرها شكلها عما قبل.. أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة لا تذهب هباءً.. وهناك سيطرة أمنية في شمال سيناء، وسندحر الإرهاب تمامًا من شمال ووسط سيناء، ومشروعات التنمية قوية في جميع المجالات المختلفة وهناك أكثر ألفى كيلومتر من الطرق بجانب المستشفيات وصرف صحى، ومشروعات بتكلفة مالية تصل لـ 600 مليار جنيه حاليًا".

مستعدون لجميع سيناريوهات كورونا

تحدث العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكري، عن استعدادات القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة، في مواجهة خطر فيروس كورونا.

وأضاف متحدث الجيش، انه "نتمنى من الله أن يحفظ مصر من هذه الفيروس الذى يهدد العالم بالكامل.. ونقوم بواجبنا ودورنا تجاه الدولة والمواطنين، حيث يتم تطهير وتعقيم المؤسسات الرسمية والميادين فى معظم المحافظات، مع توزيع الكمامات الطبية على المواطنين".

وأكد المتحدث العسكري "واخدين إجراءاتنا، ومستعدون لجميع السيناريوهات المختلفة التي لا نتمنى الوصول لها، من توزيع مركبات خاصة بالقوات المسلحة لإجراءات التعقيم ونقل المواطنين لأماكن المستشفيات ورفع درجات استعداد القوات المسلحة، وتحديد مستشفيات للعزل الطبي ومستشفيات أخرى، وتعبئة حصص غذائية لإعاشة أكثر من مليون فرد لمدة 3 أشهر".

وأوضح أنه سيتم "توفير سلع غذائية، وتوفير مواد تعقيم ومطهرة، وإنتاج كمامات طبية بمعدل 100 ألف كمامة في اليوم، مع مضاعفة هذا الرقم".

أهالي سيناء شرفاء ويدعمونا معلوماتيا ومعنويا

أشاد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، بالمواقف الوطني لأهلي شبة جزيرة سيناء، مؤكدا أنهم يقدمون كل الدعم للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب الخسيس.

وقال الرفاعي، أنه من ضمن المعلومات الرئيسية لنا تأتي من أهالي سيناء، وهم المصدر الرئيسي التي تدعمنا سواء معنوي أو معلومات، مضيفا أن أهالي سيناء على مدار التاريخ و في كل الحروب في حرب 67 وحرب 6 أكتوبر لعام73 .

وأكد المتحدث العسكري، أن قوات الجيش تعمل في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، ومن وقت لآخر تعرض للمواطنين بعض النجاحات التي تقوم بها على الأرض، وبيان الجيش بالأمس جاء استكمالا للنجاح الذى نقوم به على الأرض من استهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات.

وتابع :" أهالي سيناء طول عمرهم بيدعموا القوات المسلحة والنهارده بيدعموا الجيش معنويا".

دمرنا البنية التحتية للإرهاب والحياة عادت لطبيعتها في سيناء

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن لا يوجد أي دولة في العالم تستطيع أن تعلن أنها قضت على الإرهاب بنسبة 100%، مضيفا أن الإرهاب ظاهرة دولية وهناك كيانات كبيرة تدعمه وتبرز صورة من صورة عدم استقرار الدولة المصرية.





وتابع الرفاعي، أنه دمرنا البنية التحتية للإرهاب والحياة رجعت لطبيعتها بشكل شبه كامل في سيناء، ونعمل على استهداف بعض البؤر الإرهابية في سيناء لاستمرار فرض السيطرة الأمنية.