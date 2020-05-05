الحكومة الروسية: رئيس الوزراء يتلقى العلاج من كورونا ويشعر أنه بحالة جيدة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الروسية بوريس بيلياكوف أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يشعر بأنه في حالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم ضمن الخطة الطبية اللازمة في ضوء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بيلياكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "إن رئيس الوزراء يرقد في أحد المراكز الطبية الحكومية ويتلقى علاجه الضروري من الفيروس التاجي".

وأضاف "أنه يشعر بحالة جيدة ويواصل بنشاط وهمة عالية مع زملائه العمل عبر الهاتف".

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد أعلن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد آواخر أبريل الماضي.







