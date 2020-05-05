وزير الخارجية: نعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج في أسرع وقت ممكن

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية: حرص الحكومة المصرية على عودة المصريين العالقين بالخارج فى أسرع وقت ممكن،مشيرا إلى اتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرارا بضرورة تسريع الوتيرة ونقل المصريين بالخارج إلى مصر خلال الأسبوعين المقبلين.





وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج، أن الحكومة المصرية مستمرة فى المتابعة بالتنسيق مع السفارات المصرية لوضع قوائم المصريين العالقين بالخارج ووضع الأولوية للحالات الإنسانية.





وقال وزير الخارجية إنه نظرا للأوضاع الإقتصادية التى تمر بها بعض الدول وتفشي فيروس كورونا هناك فئات من العمالة المصرية تعمل فى الخليج، لذلك تعمل الحكومة المصرية على التنسيق مع كافة الوزارات لإعادتهم.





وأضاف أن هناك عمالة مصرية تعتمد عليها دول عربية فى إدارتها، على سبيل المثال القطاع الطبي.





وأشار إلى أن أزمة كورونا هى أزمة عالمية تتأثر بها كل دول العالم، وبالتالى يجب على مصر مراعاة الدول العربية فى تعاملها مع الأزمة ومعرفة الظروف الخاصة والإعتبارات الطبية التى تقتضى أن تكون عودة المصريين من الخارج عودة منتظمة وتوفير الرعاية الصحية لهم عند العودة وأن لا تؤثر على مصر .





وأوضح أن مصر تعمل على توفير الرعاية الصحية لهم حتى لا تنتشر الفيروس، بالتالى يجب مراعاة الإعتبارات اللوجيستية المرتبطة بعودة المصريين من الخارج وللدول الذين أستقبلوهم.







