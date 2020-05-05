في عز شبابها.. الفنانة ماهى نور تتصدر جوجل بعد رحيلها

وشاركت ماهي نور، في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، بجانب أبرز نجوم الفن.

كما شاركت في مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي تم وقف عرضه بسبب ظروف إنتاجية منذ عدة سنوات، بالرغم من تصوير مشاهد كثيرة منه والتسويق له.



