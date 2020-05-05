في عز شبابها.. الفنانة ماهى نور تتصدر جوجل بعد رحيلها

تصدرت الفنانة الشابة ماهي نور تريند موقع جوجل كالأكثر بحثا بعد وفاتها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
توفيت الفنانة الشابة ماهى نور وسط صدمة من زملائها في الوسط الفني، خاصة إنها رحلت عن عالمنا في عمر صغير.
وشاركت ماهي نور، في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، بجانب أبرز نجوم الفن.
كما شاركت في مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي تم وقف عرضه بسبب ظروف إنتاجية منذ عدة سنوات، بالرغم من تصوير مشاهد كثيرة منه والتسويق له.
وكانت ماهي نور قالت في تصريحات صحفية، إن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي ويتعرض للعديد من السلبيات التي تشغل المجتمع المصري وحلها بمواقف طريفة.