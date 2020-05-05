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تعليم

إنترنت مجاني ورد الأموال.. جامعة 6 أكتوبر تصدر حزمة قرارات لصالح طلابها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:19 م
رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
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قســم التعليـــم
في إطار حرص جامعة 6 أكتوبر على مستقبل طلابها ومساهمة منها لرفع العبء عن الطلاب، وتوفير كل متطلبات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء كوفيد -19، فقد أصدر مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، حزمة من القرارات من منطلق دورها المجتمعي والتنموي ومسئولياتها تجاه المجتمع، وتتضمن هذه القرارات ما يلي: 


 - التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير إنترنت لكافة الطلاب، وتتحمل الجامعة قيمته، وذلك لاستخدامه في تحميل المقررات والتعامل مع المنصة التعليمية للجامعة، لإجراء الامتحانات الإلكترونية وتقديم الأبحاث،  وسوف تقوم الجامعة بارسال طريقة الحصول على هذه الخدمة لكل الطلاب عبر الميل الأكاديمي للطالب، ويشترط علي كل طالب التأكد من تفعيل الميل الأكاديمي له – لأنه الوسيلة الرسمية للتواصل بين الجامعة والطالب – وسوف يستخدم في التعامل مع الجامعة لإرسال المشروعات البحثية.


- رد الجزء الذي لم يستخدمه الطلاب «المقيدين بالفصل الدراسي الثاني»، من قيمة السكن الجامعي وأتوبيسات الجامعة لنقل الطلاب، وذلك لطلاب الفرق النهائية الذين سيتم تخرجهم هذا العام، أما طلاب فرق النقل «المقيدين بالفصل الدراسي الثاني» فسيتم خصم هذه القيمة من الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، على أن تقوم الجامعة بعد فترة تعليق الدراسة بحساب قيمة هذه المبالغ لكل طالب.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تلقى خطابًا من الدكتور أحمد زكى بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، يؤكد خلاله تأييد الجامعة للدولة فى كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة التداعيات السلبية التى أحدثتها جائحة " كورونا" المستجد، معلنًا تبرع الجامعة بمبلغ 10 ملايين جنيه؛ كمساهمة من جانب الجامعة لتحمل بعض تكاليف هذه التداعيات السلبية مساندة للدولة، ولإنجاح جهودها فى هذا الشأن.

وأشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة بالقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك الجهود التى تبذلها للتغلب على الآثار الاقتصادية، مفوضًا رئيس مجلس الوزراء فى توزيع مبلغ التبرع على البنود، التى يتم الإنفاق عليها فى إطار مجابهة هذا الفيروس.

من جانبه توجه رئيس الوزراء بالشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ولجميع العاملين بها، على هذه المبادرة الوطنية، مؤكدا أن ما يقدمه المصريون من تكاتف فى مواجهة هذه الأزمة يقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه التعامل فى وقت الأزمات الكبرى والكوارث.
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