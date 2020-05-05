AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية: لن نتهاون في حق الدولة والتصدي لتعديات البناء المخالف

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها، مع التنفيذ الحاسم لقرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر والتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأشار المحافظ في بيان، الثلاثاء، إلى أنه تم إجراء حصر شامل للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتم وضع خطة لإزالة تلك التعديات المخالفة وفقا لجدول زمنى محدد لتنفيذ قرارات الإزالة الصادره لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.


وشدد محافظ الشرقية على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء العشوائي وإزالته في المهد حتى منسوب سطح الأرض بكل حزم وحسم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخله بإزالة مزرعة مواشي مقامة بالمخالفة فتم الإزالة الكلية لها بمساحة 220، كما تم إزالة حالة تعد بالوحدة المحلية بالزوامل عبارة عن  شد خشبية لقواعد على مساحة 150 مترا.


كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة فى المهد لحال تعد على الاراضي الزراعية بمساحة 60 مترا بناحية الاسادوة التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وفي نطاق الوحدة المحلية بالأسدية تم اليوم إزالة كاملة بالمهد بناحيه أبو زهران بمساحة 120 مترا، وإزالة كاملة سور دبش بناحية أبو سلطان بمساحة 50 مترا.


وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة حالة تعد بمساحة 175م تابعة بالوحدة المحلية بقنتير وإزالة لحالة أخرى بمساحة 2 سهم بالدايدمون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإحالة المخالفين للنيابة بالشرقية

إزالة 11 حالة تعد على أراضي زراعية في الدقهلية

شاهد...إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر

حق الشعب.. إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة في الأقصر

إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالشرقية

إزالة 5 حالات تعد على أملاك الأراضي الزراعية غرب الأقصر ..صور

ترشيحاتنا

بينهما أكثر من 100 عام .. حكاية كورونا والانفلوانزا الإسبانية.. فيروسات دمرت العالم

لاعب شالكة الألماني يظهر حيا لأول مرة بعد 4 سنوات من إعلان وفاته

اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كورونا تعكس تغيرا مهما .. تفاصيل

رمضان جانا.. أغنية أنقذت عبد المطلب من الإفلاس رغم بلوغ تكلفة إنتاجها 20 جنيها فقط

تشغيل مقهى وكوفي شوب في البحيرة.. تعرف على رد فعل المحافظة

حكم إغماض العينين أثناء الصلاة.. الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان جانا.. أغنية أنقذت عبد المطلب من الإفلاس رغم بلوغ تكلفة إنتاجها 20 جنيها فقط

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

فانوس شمع وخشب.. شكل زينة رمضان أيام زمان.. صور