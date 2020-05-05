محافظ الشرقية: لن نتهاون في حق الدولة والتصدي لتعديات البناء المخالف

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها، مع التنفيذ الحاسم لقرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر والتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشار المحافظ في بيان، الثلاثاء، إلى أنه تم إجراء حصر شامل للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتم وضع خطة لإزالة تلك التعديات المخالفة وفقا لجدول زمنى محدد لتنفيذ قرارات الإزالة الصادره لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





وشدد محافظ الشرقية على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء العشوائي وإزالته في المهد حتى منسوب سطح الأرض بكل حزم وحسم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخله بإزالة مزرعة مواشي مقامة بالمخالفة فتم الإزالة الكلية لها بمساحة 220، كما تم إزالة حالة تعد بالوحدة المحلية بالزوامل عبارة عن شد خشبية لقواعد على مساحة 150 مترا.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة فى المهد لحال تعد على الاراضي الزراعية بمساحة 60 مترا بناحية الاسادوة التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وفي نطاق الوحدة المحلية بالأسدية تم اليوم إزالة كاملة بالمهد بناحيه أبو زهران بمساحة 120 مترا، وإزالة كاملة سور دبش بناحية أبو سلطان بمساحة 50 مترا.





وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة حالة تعد بمساحة 175م تابعة بالوحدة المحلية بقنتير وإزالة لحالة أخرى بمساحة 2 سهم بالدايدمون.