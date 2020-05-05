السلع التموينية: دعم الخبز يقترب من 48 مليار جنيه

عرض على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2020 /2021، الذى كشف عن انخفاض مُخصصات الإنفاق على استيراد القمح بنحو 7 مليارات جنيه مقارنةً بموازنة العام المالى الجارى 2019 / 2020.







كان ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2020 /2021.









وتساءل المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن أسباب هذا الانخفاض، وإن كان مُتعلقا بخفض الاستهلاك أو استيراد القمح.









وأكد أحمد عبد الله، رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، أن السبب الرئيسى فى هذا التراجع هو انخفاض سعر طن القمح المستورد عالميا من 250 دولارًا للطن خلال العام الجارى إلى 230 دولارًا للطن بموازنة 2020 /2021، فضلا عن انخفاض سعر دولار المُحدد بالموازنة من 17.5 جنيه خلال العام الجارى إلى 16 جنيهًا فقط بمشروع موازنة 2020 / 2021.









ولفت على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، إلى أن مُخصصات دعم الخبز بمشروع الموازنة تقترب من 48 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة سعر رغيف الخبز على الحكومة نحو 61 قرشا وأن المواطن يدفع 5 قروش فقط والدولة تتحمل الفارق.









من جانبها، تساءلت النائبة ميرفت الكسان عن أسباب ثبات مُخصصات الإنفاق على الفوائد المحلية بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وارتفاع مُخصصات فوائد الديون الخارجية بشكل كبير، فضلا عن عدم وجود مُخصصات لسداد القروض المحلية، وارتفاع مُخصصات سداد القروض الخارجية أكثر من مرة ونصف.