دينية النواب تكشف موعد إعادة فتح المساجد

قال شكري الجندى وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن صاحب القرار فى إعادة فتح المساجد مرة أخرى هم أولو الأمر المتخصصون، وما يرونه صالحا للمواطن وصحته فهو الصواب، معقبًا:" ما يقوم به الأزهر والأوقاف من بث صلاة التراويح بدون جمهور عبر السوشيال لخلق نوع من الروحانيات لدى المسلمين بشهر الصوم".









وأكد "الجندى" لـ"صدى البلد"، أنه لا يستطيع أحد أن يمنع مساجد الله ولكن ما تقوم به الدولة الآن هو من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من وباء كورونا اللعين وفى أقرب فرصة لرحيل الوباء عن مصر ستفتح المساجد مرة أخرى وستعود لسابق عهدها.









وأعلنت إدارة الجامع الأزهر أن صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على «فيسبوك» وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب -بمشيئة الله تعالى.







