طارق حامد يحافظ على لياقته البدنية بتدريبات شاقة.. شاهد

حرص طارق حامد لاعب منتخب مصر والزمالك ، على مشاركة جمهوره صور له من خلال التدريبات للحفاظ على اللياقة البدنية.









وظهر طارق حامد وهو يمارس تمارين رياضية شاقة داخل أحد الأندية، خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية ضخمة على طارق حامد لاعب وسط الفريق، بسبب ظهوره في إحدى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان.









جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.













ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



