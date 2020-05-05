بالروب .. أروى تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة من حلقة رامز

خضعت الفنانة

لجلسة تصوير بإطلالتها التي ظهرت بها في حلقة رامز مجنون رسمي، وحرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على

إنستجرام

، وقد ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة عما ظهرت به منذ بداية عرض البرنامج.