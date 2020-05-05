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مرأة

بالروب .. أروى تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة من حلقة رامز

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:21 م
اروى
اروى
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آية التيجي
خضعت الفنانة أروى لجلسة تصوير بإطلالتها التي ظهرت بها في حلقة رامز مجنون رسمي، وحرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة عما ظهرت به منذ بداية عرض البرنامج.

وعلقت اروى على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: لوك النهارده من حلقه النجمه فيفي عبده ويله بقي وايوه بقي .

وتألقت أروى فى الصور بإطلالة مميزة وعصرية، حيث ارتدت فستان أسود قصير، وعليه جاكت طويل يشبه الروب باللون الأسود المشجر والريش،  وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتركت اروى شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي، فيما أكملت إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وانتعلت أروى حذاء أنيق ذو كعب عالي باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية والمتناسقة مع إطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الأصفر.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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