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فن

نهال عنبر ترثي والدها: أعظم وأحن أب.. وحشتني

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:26 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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محمد بدران

رثت الفنانة نهال عنبر والدها، الذى وافته المنية العام الماضى عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام".


ونشرت عنبر صورة لوالدها وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك برحمته الواسعه يا اعظم واحن اب وحشتني قوي في ذكرا ميلاده نسألكم الفاتحه والدعاء".


وتشارك الفنانة نهال عنبر في السباق الرمضانى بفرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوى، وهبة عبد الغني، وسارة الشامي، ومحمد أبو داود، وأحمد الشامى، ونهال عنبر، وعمر الشناوى، ومحمد جمعة، وتميم عبده.


المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، معالجة دراما محمد سيد بشير .


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