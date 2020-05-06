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أخبار البلد

لو مسافر .. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:53 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب

تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الأربعاء ، في جميع محافظات مصر، وننشر في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

تضم مواعيد القطارات التي أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشغيلها القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تيسريها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.


القاهرة للمحافظات


قطار مختلط رقم 1205 –
تبدأ رحلته اليوم الأحد من القاهرة في الساعة 6:30 وتنتهي المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار مكيف رقم 903 –
تبدأ رحلته اليوم الأحد من القاهرة في تمام الساعة 6:45 وتنتهي المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار مميز رقم 7 –
تبدأ رحلته اليوم الأحد من القاهرة في تمام الساعة 6:55 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

مواعيد القطارات اليوم  22 -4-2020 من القاهرة إلى محافظات مصر:-

قطار مكيف رقم 905
تبدأ رحلته اليوم  من القاهرة الساعة 8:00 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار مكيف رقم 901
تبدأ رحلته اليوم  من القاهرة الساعة 8:10 وتنتهي المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.


موعد قطارات الصعيد:


قطار نوم رقم 86 –
تبدأ رحلته اليوم  في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 18:30، وتنتهي أسوان في تمام الساعة 7:35.

قطار مكيف رقم 980
تبدأ رحلته اليوم  في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 7:30، وتنتهي محطته النهائية في الأقصر الساعة 18:30.

قطار مكيف رقم 978 –
تبدأ رحلته اليوم  من القاهرة في تمام الساعة 7:10، وتنتهي محطته النهائية بالأقصر في الساعة 17:20.

قطار مميز رقم 1142 –
تبدأ رحلته اليوم  في القيام من القاهرة في تمام الساعة 16:30، وتنتهي في محطة الواسطى في تمام الساعة 18:25.

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