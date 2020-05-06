فاروق جعفر: أول مرة أمسك 100 جنيه في حياتي كانت هدية من فريد الأطرش.. فيديو

أكد فاروق جعفر أسطورة كرة القدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن أول مرة أمسك فيها عملة الـ 100 جنيه مصري كان في عام 1971.
وأضاف فاروق جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن المائة جنيه حصل عليها هدية من الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش.
وأوضح فاروق جعفر أأن الظروف الصعبة التي كان يمر بها نادي الزمالك سابقًا ساهمت في عدم قدرة القلعة البيضاء على منح اللاعبين المقابل المالي اللائق لذلك كانت الهدايا هي الأمر الأفضل بعكس الملايين التي يحصل عليها اللاعبين خلال الفترة الحالية.
وتابع فاروق جعفر أن نادي الزمالك يعيش طفرة كبيرة على المستوى الانشائي داخل القلعة البيضاء وأن ذلك لم يحدث منذ زمن طويل وأن مجالس الادارات السابقة مع كامل الاحترام لهم لم يستطعيوا تحقيق ما فعله مرتضى منصور خلال السنوات الخمس الماضية.
ولعب فاروق جعفر في فرق الناشئين وتدرب على يد مدربين كثيرين منهم هلال قدرى وحمادة الشرقاوى وسمير قطب. في عام 1969 وكان عمره 17 عاما لعب الزمالك امام السكة وكان الزمالك مهزوما بثلاثه اهداف ولعب جعفر في نهاية المباراة واحرز الزمالك التعادل بعد أن سجل فاروق هدفين وبعدها انضم للفريق الأول ولعب أول مباراة امام مصنع36 وفاز الزمالك باربعة اهداف واحرز فاروق هدفين بعدها لعب أول مباراة رسمية امام المحلة وشارك في مركز الظهير الأيمن بدلا من يكن الكبير وانضم للمنتخب الوطني في نفس العام لكنه لم يلعب رسميا الا عام 1970 وكانت المباراة امام يوغوسلافيا
فاروق عرفته الجماهير في مباراة القمة التي لم تكتمل عام 1972 وكانت النتيجة 2/1 للزمالك وكان الحكم قداحتسب ضربة جزاء سجل منها فاروق جعفر هدفا في مرمى مروان كنفانى الذي اشار لجماهير الاهلى بنزولها ارض الملعب ولم تكتمل المباراة وتوقفت المسابقة طويلا