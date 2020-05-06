فاروق جعفر: أول مرة أمسك 100 جنيه في حياتي كانت هدية من فريد الأطرش.. فيديو

أكد فاروق جعفر أسطورة كرة القدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن أول مرة أمسك فيها عملة الـ 100 جنيه مصري كان في عام 1971.





وأضاف فاروق جعفر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن المائة جنيه حصل عليها هدية من الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش.





وأوضح فاروق جعفر أأن الظروف الصعبة التي كان يمر بها نادي الزمالك سابقًا ساهمت في عدم قدرة القلعة البيضاء على منح اللاعبين المقابل المالي اللائق لذلك كانت الهدايا هي الأمر الأفضل بعكس الملايين التي يحصل عليها اللاعبين خلال الفترة الحالية.





وتابع فاروق جعفر أن نادي الزمالك يعيش طفرة كبيرة على المستوى الانشائي داخل القلعة البيضاء وأن ذلك لم يحدث منذ زمن طويل وأن مجالس الادارات السابقة مع كامل الاحترام لهم لم يستطعيوا تحقيق ما فعله مرتضى منصور خلال السنوات الخمس الماضية.



