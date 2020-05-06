AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توزيع 400 شنطة مواد غذائية على الأولى بالرعاية بقرى الفرافرة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:11 ص
الشنط الغذائية
الشنط الغذائية
Advertisements
منصور ابوالعلمين

وزع حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، كميات كبيرة من المواد التموينية والمساعدات العينية لأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، أمين الحزب في الوادي الجديد.


وأكد الدكتور عصام الكومي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، أنه تم توزيع 400 شنطة تحتوي على مواد تموينية وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والحالات الإنسانية والمرضية وأسر العمالة غير المنتظمة في 9 قرى بمركز الفرافرة، تزامنا مع شهر رمضان المعظم.


وأضاف عصام، أنه جرى توزيع الشنط الرمضانية من خلال كوادر وشباب الحزب بمركز الفرافرة، في مدينة الفرافرة وقرى (النهضة - اللواء صبيح- عثمان بن عفان- الرواد- أبو الهول- أبو بكر الصديق- الكفاح – الخير والنماء- أبو هريرة)، وذلك في إطار السياسة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، وانطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.


وكانت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، وزعت على مدى اليومين الماضيين 1500 شنطة رمضانية في 16 قرية بمركز الداخلة.

لقمة العيش.. العمالة اليومية بالوادي الجديد تتحدى حرارة الجو في نهار رمضان

المحيبس.. قصة أول مئذنة تاريخية لإحياء ليالي رمضان في الوادي الجديد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تعاملت الوادي الجديد مع العمالة غير المنتظمة بعد الحظر ؟

تعقيم أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

توزيع 300 شنطة غذائية على العمالة المؤقتة في نصر النوبة

مستقبل وطن بالمنيا يوزع 10 آلاف شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

بمناسبة شهر رمضان المبارك.. حزب مستقبل وطن يوزع مساعدات غذائية بقرى وادي الصعايدة.. صور

احنا معاك.. مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة لتوزيع 10 آلاف شنطة غذائية على الأسر الفقيرة

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بجميع المحافظات.. فيديو

بعد ظهور ابنه المتحول جنسيًا.. هشام سليم يتصدر تريند تويتر

كورونا حول العالم.. 3.7 مليون إصابة و258 ألف وفاة

في ذكرى ميلاد ماجدة الصباحي.. حقيقة ديانتها اليهودية

تحمى من خطر الإصابة بالقلب والسكرى.. 5 فوائد لن تتوقعها لبذور المانجة

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. شاهد حلا شيحة تثير الجدل بصورة غريبة

لمائدة الإفطار.. أسماك مشوية مع الأرز البنى.. والحلو كنافة نابلسية

بسبب كورونا وملل الحظر.. بريطاني يكتشف نفقا سريا عمره 120 عاما تحت منزله