توزيع 400 شنطة مواد غذائية على الأولى بالرعاية بقرى الفرافرة

وزع حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، كميات كبيرة من المواد التموينية والمساعدات العينية لأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، أمين الحزب في الوادي الجديد.





وأكد الدكتور عصام الكومي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، أنه تم توزيع 400 شنطة تحتوي على مواد تموينية وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والحالات الإنسانية والمرضية وأسر العمالة غير المنتظمة في 9 قرى بمركز الفرافرة، تزامنا مع شهر رمضان المعظم.





وأضاف عصام، أنه جرى توزيع الشنط الرمضانية من خلال كوادر وشباب الحزب بمركز الفرافرة، في مدينة الفرافرة وقرى (النهضة - اللواء صبيح- عثمان بن عفان- الرواد- أبو الهول- أبو بكر الصديق- الكفاح – الخير والنماء- أبو هريرة)، وذلك في إطار السياسة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، وانطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





وكانت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، وزعت على مدى اليومين الماضيين 1500 شنطة رمضانية في 16 قرية بمركز الداخلة.

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