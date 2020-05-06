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محافظات

WE تطرح باقات مكالمات وإنترنت بأسعار مخفضة لطلاب جامعة سوهاج

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:18 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة السبل والآليات التي من شأنها دعم العملية التعليمية والتي تسير إلكترونيًا فى تلك الآونة وفى ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية المتخصصة فى الاتصالات، والتي تقدم العديد من أشكال الدعم من عروض انترنت وباقات مجانية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عزيز أن إدارة الجامعة تلقت عرضا من الشركة المصرية للاتصالات  We بخط يحمل  باقات مكالمات وإنترنت مخفضة لطلاب الجامعة من مختلف الكليات للتيسير عليهم أثناء متابعتهم للعملية التعليمية عن بعد ودعم أدائهم، للانتهاء من العام الجامعي الجارى سواء بالامتحانات الإلكترونية أو بالأوراق البحثية.

وتم التنسيق مع المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة، و نائبه للشئون التجارية محمد أبو طالب، مشيرا إلى أنه تم تخصيص رقم  01550422224 ، والذي من خلاله يتم تلقى اية استفسارات تخص العروض والباقات مضيفًا انه تم طرح تلك الخطوط فى جميع فروع الشركة بدءًا من امس الثلاثاء الموافق 5 من شهر مايو، على أن يتم  شراء الخط بالكارنيه الجامعى والبطاقة.

WE تطرح باقات مكالمات وإنترنت بأسعار مخفضة لطلاب جامعة سوهاج
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