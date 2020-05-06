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أخبار العالم

لبنان يسمح بفتح المساجد والكنائس جزئيا بعد احتواء فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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أ ش أ
أصدرت السلطات اللبنانية قرارا بالسماح بفتح المساجد والكنائس بصورة جزئية في عموم البلاد، بحيث تقتصر على أداء صلاة الجمعة وقداس الأحد فقط، وألا يتعدى الحضور نسبة 30% من القدرة الاستيعابية لكل مسجد أو كنيسة، وذلك بعدما تمكن لبنان من السيطرة على فيروس كورونا واحتواء انتشاره.

وجاء في القرار الصادر بهذا الشأن من وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، وجوب بالتقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الحضور في المساجد والكنائس حفاظا على سلامتهم.

من جانبها، ذكرت دار الفتوى أنه سيُسمح بأداء صلاة الجمعة في هذه المرحلة فقط، وابتداء من بعد غد، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل، وسيستمر فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناء على المعطيات والمشاورات التي يتم التداول فيها بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتين في المحافظات اللبنانية، مع الأطباء المتخصصين والخبراء في شأن وباء كورونا.

وحددت دار الفتوى اللبنانية مجموعة من الشروط الصحية التي اعتُمدت من قبل الأطباء ويتعين التقيد بها لأداء صلاة الجمعة في المساجد في ظل الوباء، تتمثل في الوضوء في المنزل، اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه عوارض مرضية، منع حضور كبار السن، والتباعد داخل المسجد أثناء الخطبة والصلاة وعدم المصافحة باليد.

كما وجهت دار الفتوى، جميع الأئمة وخطباء المساجد لاختصار خطبة الجمعة، بحيث لا تتجاوز 10 دقائق.

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