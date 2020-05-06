أول تعليق من وزير التعليم على تغيير أماكن عقد امتحانات الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التعليم على ما تردد بشأن تغيير أماكن عقد امتحانات الثانوية العامة، خلال تواجده بالبرلمان اليوم.









وأكد الوزير أن اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات او هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.



