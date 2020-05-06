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برلمان

أول تعليق من وزير التعليم على تغيير أماكن عقد امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:55 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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فريدة محمد
علق الدكتور طارق شوقي وزير التعليم على ما تردد بشأن تغيير أماكن عقد امتحانات الثانوية العامة، خلال تواجده بالبرلمان اليوم.


 وأكد الوزير أن اللجان  ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات او هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.


وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، قال  الدكتور طارق شوقى، أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما انه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.


وقال شوقى : هناك من طالب بتأجيلامتحانات الثانوية العامة وهذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلى وكلام فاضى". 


وأضاف  "البعض يتخوف  من إجراء الامتحانات فى اللجان، وأقول لهم هناك عام دراسى سيبدأ فى سبتمبر القادم، والناس دى طول النهار فى المول والمترو والميكروباص، إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود فى البيت، المهم ميحضرش الأهالى مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان".
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