توريد 3593 طن قمح للصوامع والشون خلال يوم بمحافظة قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم توريد 3593 طنا و887 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى الآن 63448 طنا و632 كيلوجراما من القمح.





وأكد محافظ قنا، على متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة؛ للتأكد من انتظامها دون أي معوقات أو عقبات خلال عمليات توريد القمح.





وأشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 590 طنا.





وأضاف الداودي، أن استلام القمح بالمواقع التخزينية يتم بعد تحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنة تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء"، على ألا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.





وأشار محافظ قنا، إلى أن سعر الأردب بلغ 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراطا و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.





اقرأ أيضًا:

إزالة 1011 حالة تعد على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة بقنا