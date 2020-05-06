تفاصيل العثور على جثة سائح روسي متحللة داخل مسكنه بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، على جثة سائح روسي الجنسية متحللة داخل شقة سكنية بمنطقة الهضبة جنوب مدينة الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام بعد صدور إذن النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات‪.

كان تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بالعثور على جثة سائح روسي الجنسية مقيم داخل شقة بمنطقة الهضبة جنوبي مدينة الغردقة.

وتم تشكيل فريق بحث من قوة مباحث قسم أول الغردقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ‪ والتي قررت ندب الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية، أن السائح روسي الجنسية يبلغ من العمر 70 عامًا ومقيم بمدينة الغردقة، وجارٍ تحديد سبب الوفاة بمعرفة الطب الشرعي.

