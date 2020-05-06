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فن

أحمد العوضى يهدد جمهوره بطريقة ساخرة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشر الفنان أحمد العوضى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة له من مسلسل الإختيار وداعب جمهوره .

حيث كتب قائلًا :"االلي مش هيعمل إعجاب هشلوحه ،#الاختيار #أحمد_العوضي #هشام_عشماوي".

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق.

ويشارك به عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، وهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء
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