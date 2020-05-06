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رياضة

مباراة القمة السبب | عماد متعب يكشف عن فشل انتقاله للدوري الإنجليزي ..فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:16 م
عماد متعب
عماد متعب
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حسن العمدة
كشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق،  كواليس لأول مرة بشأن فشل انتقاله للدوري الإنجليزي.

وأكد متعب عبر أون تايم، أنه أنهى كافة الأمور بشأن الانضمام لنادي بريستول الإنجليزي، ولكن الادارة وضعت شرطا أن يلعب مباراة الزمالك فى الدورى وان يوقع على العقود في اليوم التالي، ووكيله حصل على الموافقة بمشاركته فى مباراة القمة بعدما وافق المدير الفني للنادي الاجنبي.

وشدد متعب أنه فوجئ بعد مباراة الزمالك والاهلي بأن النادي الإنجليزي تراجع عن ضمه بسبب مشاركته أساسيا فى مباراة القمة .

وتابع متعب، لم أندم على هذا القرار بشأن مشاركتي فى المباراة الزمالك لأن الأهلي كان يحتاج لخدماتي في تلك المباراة، بسبب غياب أكثر من لاعب للإصابة.

وأعلن عماد متعب لاعب الأهلي ، اعتزال ممارسة كرة القدم رسميا، لينهي مسيرته في الملاعب فى عام 2018 والتوجه الي تحليل المباريات.

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