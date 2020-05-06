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فن

شاهد.. تعليق عبدالله بالخير على حلقته في رامز مجنون رسمي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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منار نور
علق المطرب الإماراتي عبدالله بالخير على الحلقة التي جمعته مع رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي. 

ونشر عبد الله بالخير  صورة له من خلال حسابه الشخصي على تويتر، وعلق قائلا: "ياربي، اتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم". 

وقع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجئوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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