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توك شو

أبرز 7 لقطات لـ عبد الله بالخير في رامز مجنون رسمي .. الضحية: هيغمى عليا.. ورامز: انت هتكشر إمتى

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:07 م
الفنان الإماراتي
الفنان الإماراتي عبدالله بالخير
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البهى عمرو
وقع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.


قال الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم المصري محمد صلاح، كما قال إنه يحب الفنان رامز جلال قائلا: "أنا أحبه.. أنا أحبه وأقدر ما يقدمه ليتفاجأ بظهور رامز جلال أمامه". 


دخل الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، فى حالة من الضحك الهستيري لحظة مشاهدته الفنان رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.


ودخل الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، فى حالة من الضحك الهستيري، لحظة مشاهدته الفنان رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.



وظل الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، يصرخ ويستغيث على الهواء  بعد وقوعه في مقلب رامز مجنون رسمى، وبدأ تنفيذ المقلب.

ودخل ، فى بداية الحلقة فى حالة من الضحك الهستيري، وذلك لحظة مشاهدته الفنان رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.


وقام الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، بمداعبة مساعدي رامز جلال حال وقوعه فى المياه، وقام عبدالله بالخبر برش المياه على المساعدين الواقفين خلف رامز جلال، و الجميع دخل فى ضحك شديد.



وقال عبدالله بالخير، لحظة مشاهدته ثعبانًا، : "أنا هيغمى عليا من الثعبان" وتغير عبدالله بالخير وكاد يبكي.




وقام الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، بتقليد الفنان المصري الراحل عبد الفتاح القصري  وذلك بعد أن طلب رامز جلال منه تقليد أحد الفنانين المصريين.
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