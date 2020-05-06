أبرز 7 لقطات لـ عبد الله بالخير في رامز مجنون رسمي .. الضحية: هيغمى عليا.. ورامز: انت هتكشر إمتى

قال الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، إنه مشجع لكرة القدم ويحب النجم المصري محمد صلاح، كما قال إنه يحب الفنان رامز جلال قائلا: "أنا أحبه.. أنا أحبه وأقدر ما يقدمه ليتفاجأ بظهور رامز جلال أمامه".
دخل الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، فى حالة من الضحك الهستيري لحظة مشاهدته الفنان رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.
ودخل الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، فى حالة من الضحك الهستيري، لحظة مشاهدته الفنان رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.
وظل الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، يصرخ ويستغيث على الهواء بعد وقوعه في مقلب رامز مجنون رسمى، وبدأ تنفيذ المقلب.
ودخل ، فى بداية الحلقة فى حالة من الضحك الهستيري، وذلك لحظة مشاهدته الفنان رامز جلال ببرنامج رامز مجنون رسمى.
وقام الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، بمداعبة مساعدي رامز جلال حال وقوعه فى المياه، وقام عبدالله بالخبر برش المياه على المساعدين الواقفين خلف رامز جلال، و الجميع دخل فى ضحك شديد.
وقال عبدالله بالخير، لحظة مشاهدته ثعبانًا، : "أنا هيغمى عليا من الثعبان" وتغير عبدالله بالخير وكاد يبكي.
وقام الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، بتقليد الفنان المصري الراحل عبد الفتاح القصري وذلك بعد أن طلب رامز جلال منه تقليد أحد الفنانين المصريين.