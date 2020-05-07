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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أمريكا تسمح لـ هواوى بالعمل.. ماذا يحدث عند وضع الموبايل في النار؟

الخميس 07/مايو/2020 - 07:57 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

قامت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضى بوضع شركة هواوى الصينية على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجارى، ومنعها من استخدام أي منتجات مصنعة داخل أراضيها، خاصةً معالجات من نوع 28 نانوميتر وبعض الرقاقات التى تدعم شبكة 5G.

يعرض خلال شهر رمضان الكريم، مسلسل "البرنس"، وخلال أحد مشاهده، أحرقت الفنانة سلوي عثمان هاتفا ذكيا في النار؛ لتدمير البيانات والتسجيلات التي بداخله، ولكن هل تعلم ما هي خطورة تعرض الهاتف الذكي للنيران.

أعلن موقع تويتر Twitter اليوم، عن تقديم واجهة جديدة للردود، والتى ستستخدم خطوطا ومسافات بادئة لتسهيل متابعة المحادثات المترابطة، وستختبر الشركة أيضا وضع إجراءات المشاركة، بما فيها أيقونات الإعجاب، والرد وإعادة التغريد، خلف نقرة إضافية لتسهيل متابعة الردود على المحادثات.

أصبح لدى المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة خيارات أكثر، للاختيار بين الهواتف الذكية التي أطلقتها الشركات المختلفة مؤخرا، والتي تتميز بسعر مناسب وأداء قوي ومواصفات مميزة، مثل المعالجات السريعة، والكاميرات المذهلة، وميزات البرامج الحديثة، كلها تبدأ بسعر 500 دولار أو أقل.

قالت إدارة فيسبوك Facebook، إن هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية استهدفت الناخبين في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة، من خلال حملة استخدمت فيها مئات من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة لنشر الرسائل المؤيدة لإيران على الإنترنت بشكل سري منذ عام 2011.

يتميز كل هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، بقدرات ومزايا مختلفة في بعض النواحي، لأن مقارنة هاتف Pixel بهاتف Galaxy S20 من سامسونج سيكشف عن اختلافات كبيرة، لكن جميع هذه الهواتف تعمل بنظام أندرويد وتملك نفس المزايا.

أعلن مشروع فيسبوك للصحافة عن صندوق مخصص لدعم وتدريب الناشرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي هذه المنحة امتدادًا لمبادرات سابقة أطلقتها الشركة لدعم الصحفيين وتهدف إلى تقليل الأضرار الناتجة عن COVID-19، وتعزيز جهود الصحافة الحقيقية ذات المصداقية والجودة العالية في المنطقة.

يعد واتسآب WhatsApp، واحدًا من أهم تطبيقات المحادثة الفورية، نظرا لما يقدمه من خصائص في المراسلات الكتابية والمحادثات الصوتية، ومكالمات الفيديو، وإرسال الملفات المتنوعة، والذي حقق نجاحا باهرا خلال السنوات الماضية منذ استحواذ شركة فيسبوك عليه عام 2014، جعل مستخدموه الذين يتجاوز عددهم مليار ونصف شخص لا يفضلون غيره.


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