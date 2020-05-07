بعد وفاة جدتهن.. شاهد ابنتا عمرو دياب في أحدث ظهور على السوشيال ميديا





ويعد هذا أول ظهور بعد وفاة جدتهن أمس، وعلقت على الصورة"بحبك يا اختي".





وتألقن ابنتا عمرو دياب بفساتين قصيرة فوق الركبة، لترتدي جانا عمرو دياب فستان باللون البنفسجي اللامع القطيفة، والآخرى تتألق بالأبيض المرصع بالورود الموف.









وابتعدا الشقيقان عن التكلف وتخليا عن ارتداء الاكسسوارات.



