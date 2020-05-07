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مرأة

بعد وفاة جدتهن.. شاهد ابنتا عمرو دياب في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

الخميس 07/مايو/2020 - 03:46 م
ابنتا عمرو دياب
ابنتا عمرو دياب
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حياة عبد العزيز
نشرت جانا عمرو دياب صورة جديدة برفقة شقيقتها كنزي عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مثيرة للجدل.

ويعد هذا أول ظهور بعد وفاة جدتهن أمس، وعلقت على الصورة"بحبك يا اختي".

وتألقن ابنتا عمرو دياب بفساتين قصيرة فوق الركبة، لترتدي جانا عمرو دياب فستان باللون البنفسجي اللامع القطيفة، والآخرى تتألق بالأبيض المرصع بالورود الموف.

واعتمدت جانا عمر دياب على تسريحة بسيطة فرفعت خصلات شعرها الأسود لأعلى، أما كنزي عمرو دياب تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا أعلى الكتف.

وابتعدا الشقيقان عن التكلف وتخليا عن ارتداء الاكسسوارات.

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I laff you my sester

A post shared by JUJU (@janadiab_) on

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