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أخبار العالم

سلطنة عمان تقترب من تسجيل 3 آلاف إصابة بـ كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 09:40 ص
سلطنة عمان تقترب
سلطنة عمان تقترب من تسجيل 3 آلاف إصابة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
اعلنت سلطنة عمان اليوم، الخميس، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة إن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 2958 حالة بعد تسجيل 55 إصابة جديدة منها 15 حالة لعمانيين و40 لغير عمانيين. 

وأضافت الصحة العمانية أن عدد الوفيات بلغ 13 حالة وفاة، في حين تماثلت 980 حالة للشفاء.

وقد أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تمديد إغلاق العاصمة مسقط وولاية مطرح  والسوق بولاية جعلان بني بو علي.  

كما قررت السلطات إنهاء العام الدراسي لكافة طلبة المدارس الحكومية والخاصة.

وفي وقت سابق، أعلنت عمان أنها لم تدخل بعد في مرحلة التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة العماني إنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ محدد للوصول للذروة، مشيرًا إلى أن الدول تعلن عن الذروة في حالات انحسار الحالات.

وأضاف أنه لا توجد مؤشرات إلى الآن  للوصول إلى درجة الانحسار في أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع الوزير العماني بالقول إن الفيروس محير للعلماء، والكثير من المنشورات العملية يقول إنه ربما تحصل موجة أخرى في موسم الانفلونزا. 
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