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محافظات

نجاة كبار السن.. شفاء 5 حالات كورونا بمستشفى عزل إسنا

الخميس 07/مايو/2020 - 10:58 ص
مستشفى اسنا
مستشفى اسنا
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شمس يونس

أعلنت الدكتورة إلهام محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي، بجنوب الأقصر، اليوم الخميس، عن شفاء وخروج  5 حالات من مستشفى عزل إسنا بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

 

واضافت أن حالات الخروج كلهم من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والسبعين عاما، 3 رجال وامرأتان، حيث تلقى المتعافون خبر خروجهم بفرح شديد وسرور.

من ناحية أخرى، حرص العاملون بالعزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي على تقديم التهنئة للمتعافين.


وتقدم المتعافون بالتحية إلى جيش مصر الأبيض على جهودهم في خدمتهم ورعايتهم منذ دخولهم إلى وقت خروجهم وتقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي للمرضى.


 وغادرت الحالات المستشفى بعد تماثلها للشفاء وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع أطقم الأطباء والتمريض.

نجاة كبار السن.. شفاء 5 حالات كورونا بمستشفى عزل إسنا
نجاة كبار السن.. شفاء 5 حالات كورونا بمستشفى عزل إسنا
نجاة كبار السن.. شفاء 5 حالات كورونا بمستشفى عزل إسنا
نجاة كبار السن.. شفاء 5 حالات كورونا بمستشفى عزل إسنا
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